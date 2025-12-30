信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Silent Minion
Riyo Putra

Silent Minion

Riyo Putra
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 90 USD per 
增长自 2026 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
13.17 USD
最差交易:
-8.83 USD
毛利:
17.78 USD (501 pips)
毛利亏损:
-42.60 USD (1 748 pips)
最大连续赢利:
1 (13.17 USD)
最大连续盈利:
13.17 USD (1)
夏普比率:
-0.41
交易活动:
23.04%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-3.10 USD
平均利润:
8.89 USD
平均损失:
-7.10 USD
最大连续失误:
6 (-41.64 USD)
最大连续亏损:
-41.64 USD (6)
每月增长:
-2.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.43 USD
最大值:
42.42 USD (4.19%)
相对跌幅:
结余:
4.18% (42.35 USD)
净值:
1.20% (12.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
USDCAD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -7
EURUSD -13
NZDUSD 13
USDCAD -9
USDJPY -8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -443
EURUSD -511
NZDUSD 267
USDCAD -238
USDJPY -322
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.17 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.17 USD
最大连续亏损: -41.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.31 × 447
MilliyFXGlobal-Server
0.35 × 20
FPMarkets-Live
0.40 × 176
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-2
0.44 × 110
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 5619
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 494
121 更多...
This is my manual day trading strategy with following rules:

  1. Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
  2. Average monthly trades: 10-40 
  3. Daily drawdown less than 3%
  4. Monthly drawdown less than 10%
  5. Entry always has fixed SL/TP
  6. RRR/trade greater than 1.0

 

没有评论
2026.01.16 21:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 08:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 16:06
Share of trading days is too low
2026.01.05 16:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 07:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.30 07:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 07:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Silent Minion
每月90 USD
-2%
0
0
USD
975
USD
2
100%
8
25%
23%
0.41
-3.10
USD
4%
1:500
