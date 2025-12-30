- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
13.17 USD
最差交易:
-8.83 USD
毛利:
17.78 USD (501 pips)
毛利亏损:
-42.60 USD (1 748 pips)
最大连续赢利:
1 (13.17 USD)
最大连续盈利:
13.17 USD (1)
夏普比率:
-0.41
交易活动:
23.04%
最大入金加载:
1.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
13 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-3.10 USD
平均利润:
8.89 USD
平均损失:
-7.10 USD
最大连续失误:
6 (-41.64 USD)
最大连续亏损:
-41.64 USD (6)
每月增长:
-2.48%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
29.43 USD
最大值:
42.42 USD (4.19%)
相对跌幅:
结余:
4.18% (42.35 USD)
净值:
1.20% (12.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|-13
|NZDUSD
|13
|USDCAD
|-9
|USDJPY
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-443
|EURUSD
|-511
|NZDUSD
|267
|USDCAD
|-238
|USDJPY
|-322
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.17 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.17 USD
最大连续亏损: -41.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.31 × 447
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.35 × 20
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.44 × 110
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 5619
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 494
This is my manual day trading strategy with following rules:
- Only trade major FX pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, USDCHF, USDJPY
- Average monthly trades: 10-40
- Daily drawdown less than 3%
- Monthly drawdown less than 10%
- Entry always has fixed SL/TP
- RRR/trade greater than 1.0
没有评论
