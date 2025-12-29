- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (14.29%)
En iyi işlem:
2.52 USD
En kötü işlem:
-0.60 USD
Brüt kâr:
7.01 USD (377 pips)
Brüt zarar:
-0.60 USD (6 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (3.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.57 USD (2)
Sharpe oranı:
1.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
10.68
Alış işlemleri:
4 (57.14%)
Satış işlemleri:
3 (42.86%)
Kâr faktörü:
11.68
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.60 USD (1)
Aylık büyüme:
2.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.60 USD (0.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|37
|XAUUSD
|251
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.52 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill Raw
İnceleme yok