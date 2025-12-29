SegnaliSezioni
Thannawut Khankhat

Tickmill Raw

Thannawut Khankhat
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
6 (85.71%)
Loss Trade:
1 (14.29%)
Best Trade:
2.52 USD
Worst Trade:
-0.60 USD
Profitto lordo:
7.01 USD (377 pips)
Perdita lorda:
-0.60 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (3.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.57 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
10.68
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
11.68
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-0.60 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.60 USD (1)
Crescita mensile:
2.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.60 USD (0.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 3
USDCHF 2
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3
USDCHF 1
XAUUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 83
USDCHF 37
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.52 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.69 × 1122
ICMarkets-Live07
0.75 × 447
Tickmill-Live02
0.78 × 1742
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 20
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
ICMarkets-Live12
1.13 × 1002
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
Pepperstone-Demo01
1.33 × 3
ICMarkets-Live22
1.33 × 39
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
LQD1-Live01
1.45 × 453
Tickmill Raw
2025.12.29 17:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
