- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
2.52 USD
Худший трейд:
-0.60 USD
Общая прибыль:
7.01 USD (377 pips)
Общий убыток:
-0.60 USD (6 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.57 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
10.68
Длинных трейдов:
4 (57.14%)
Коротких трейдов:
3 (42.86%)
Профит фактор:
11.68
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-0.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.60 USD (1)
Прирост в месяц:
2.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.60 USD (0.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|37
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.52 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -0.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
Tickmill Raw
Нет отзывов