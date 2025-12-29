СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Tickmill Raw
Thannawut Khankhat

Tickmill Raw

Thannawut Khankhat
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7
Прибыльных трейдов:
6 (85.71%)
Убыточных трейдов:
1 (14.29%)
Лучший трейд:
2.52 USD
Худший трейд:
-0.60 USD
Общая прибыль:
7.01 USD (377 pips)
Общий убыток:
-0.60 USD (6 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.57 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
10.68
Длинных трейдов:
4 (57.14%)
Коротких трейдов:
3 (42.86%)
Профит фактор:
11.68
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
1.17 USD
Средний убыток:
-0.60 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.60 USD (1)
Прирост в месяц:
2.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.60 USD (0.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 3
USDCHF 2
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 3
USDCHF 1
XAUUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 83
USDCHF 37
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.52 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.44 USD
Макс. убыток в серии: -0.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.55 × 84
EurotradeSA-Live01
0.60 × 5
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live
0.69 × 1122
ICMarkets-Live07
0.75 × 447
Tickmill-Live02
0.78 × 1742
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 20
ATCBrokers-Live 1
1.00 × 3
ICMarkets-Live12
1.13 × 1002
ICMarketsSC-Live15
1.15 × 1175
ICMarkets-Live18
1.29 × 45
Pepperstone-Demo01
1.33 × 3
ICMarkets-Live22
1.33 × 39
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live06
1.35 × 873
LQD1-Live01
1.45 × 453
еще 66...
Tickmill Raw
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
