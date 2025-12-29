- 자본
트레이드:
12
이익 거래:
9 (75.00%)
손실 거래:
3 (25.00%)
최고의 거래:
2.52 USD
최악의 거래:
-0.60 USD
총 수익:
11.84 USD (743 pips)
총 손실:
-0.75 USD (15 pips)
연속 최대 이익:
4 (3.44 USD)
연속 최대 이익:
3.57 USD (2)
샤프 비율:
1.07
거래 활동:
0.28%
최대 입금량:
4.16%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
20 분
회복 요인:
18.48
롱(주식매수):
8 (66.67%)
숏(주식차입매도):
4 (33.33%)
수익 요인:
15.79
기대수익:
0.92 USD
평균 이익:
1.32 USD
평균 손실:
-0.25 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.60 USD)
연속 최대 손실:
-0.60 USD (1)
월별 성장률:
4.40%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.60 USD (0.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.23% (0.60 USD)
자본금별:
0.22% (0.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|5
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|565
|GBPUSD
|132
|USDCHF
|37
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
최고의 거래: +2.52 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.44 USD
연속 최대 손실: -0.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
Tickmill Raw
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
4%
0
0
USD
USD
263
USD
USD
4
100%
12
75%
0%
15.78
0.92
USD
USD
0%
1:500