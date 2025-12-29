- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
6 (85.71%)
Verlusttrades:
1 (14.29%)
Bester Trade:
2.52 USD
Schlechtester Trade:
-0.60 USD
Bruttoprofit:
7.01 USD (377 pips)
Bruttoverlust:
-0.60 USD (6 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (3.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.57 USD (2)
Sharpe Ratio:
1.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
33 Minuten
Erholungsfaktor:
10.68
Long-Positionen:
4 (57.14%)
Short-Positionen:
3 (42.86%)
Profit-Faktor:
11.68
Mathematische Gewinnerwartung:
0.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.60 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.60 USD (0.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|37
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.52 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
