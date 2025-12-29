- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
2.52 USD
最悪のトレード:
-0.60 USD
総利益:
7.01 USD (377 pips)
総損失:
-0.73 USD (12 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.44 USD)
最大連続利益:
3.57 USD (2)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
0.28%
最大入金額:
3.38%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
10.47
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
9.60
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
1.17 USD
平均損失:
-0.37 USD
最大連続の負け:
1 (-0.60 USD)
最大連続損失:
-0.60 USD (1)
月間成長:
2.49%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.60 USD (0.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.23% (0.60 USD)
エクイティによる:
0.05% (0.13 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|3
|USDCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|83
|XAUUSD
|245
|USDCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.52 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.44 USD
最大連続損失: -0.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
Tickmill Raw
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
3
100%
8
75%
0%
9.60
0.79
USD
USD
0%
1:500