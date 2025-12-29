- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7
盈利交易:
6 (85.71%)
亏损交易:
1 (14.29%)
最好交易:
2.52 USD
最差交易:
-0.60 USD
毛利:
7.01 USD (377 pips)
毛利亏损:
-0.60 USD (6 pips)
最大连续赢利:
4 (3.44 USD)
最大连续盈利:
3.57 USD (2)
夏普比率:
1.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
10.68
长期交易:
4 (57.14%)
短期交易:
3 (42.86%)
利润因子:
11.68
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
1.17 USD
平均损失:
-0.60 USD
最大连续失误:
1 (-0.60 USD)
最大连续亏损:
-0.60 USD (1)
每月增长:
2.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.60 USD (0.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|2
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|3
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|83
|USDCHF
|37
|XAUUSD
|251
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.52 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.44 USD
最大连续亏损: -0.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
Tickmill Raw
没有评论