Thannawut Khankhat

Tickmill Raw

Thannawut Khankhat
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
7
盈利交易:
6 (85.71%)
亏损交易:
1 (14.29%)
最好交易:
2.52 USD
最差交易:
-0.60 USD
毛利:
7.01 USD (377 pips)
毛利亏损:
-0.60 USD (6 pips)
最大连续赢利:
4 (3.44 USD)
最大连续盈利:
3.57 USD (2)
夏普比率:
1.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
10.68
长期交易:
4 (57.14%)
短期交易:
3 (42.86%)
利润因子:
11.68
预期回报:
0.92 USD
平均利润:
1.17 USD
平均损失:
-0.60 USD
最大连续失误:
1 (-0.60 USD)
最大连续亏损:
-0.60 USD (1)
每月增长:
2.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.60 USD (0.23%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 3
USDCHF 2
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 3
USDCHF 1
XAUUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 83
USDCHF 37
XAUUSD 251
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.52 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.44 USD
最大连续亏损: -0.60 USD

Tickmill Raw
没有评论
2025.12.29 17:26
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
