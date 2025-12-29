- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
2.52 USD
Pior negociação:
-0.60 USD
Lucro bruto:
7.01 USD (377 pips)
Perda bruta:
-0.73 USD (12 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (3.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.57 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
0.28%
Depósito máximo carregado:
3.38%
Último negócio:
24 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
10.47
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
9.60
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
1.17 USD
Perda média:
-0.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.60 USD (1)
Crescimento mensal:
2.49%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.60 USD (0.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.23% (0.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.05% (0.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|3
|USDCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|83
|XAUUSD
|245
|USDCHF
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.52 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.44 USD
Máxima perda consecutiva: -0.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.55 × 84
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live
|0.69 × 1122
|
ICMarkets-Live07
|0.75 × 447
|
Tickmill-Live02
|0.78 × 1742
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 20
|
ATCBrokers-Live 1
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|1.13 × 1002
|
ICMarketsSC-Live15
|1.15 × 1175
|
ICMarkets-Live18
|1.29 × 45
|
Pepperstone-Demo01
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.33 × 39
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live06
|1.35 × 873
|
LQD1-Live01
|1.45 × 453
66 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Tickmill Raw
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
3
100%
8
75%
0%
9.60
0.79
USD
USD
0%
1:500