Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
22 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (35.29%)
En iyi işlem:
8.14 USD
En kötü işlem:
-10.48 USD
Brüt kâr:
39.81 USD (3 742 pips)
Brüt zarar:
-39.43 USD (2 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.53 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
8 (23.53%)
Satış işlemleri:
26 (76.47%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-3.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.18 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 USD
Maksimum:
26.17 USD (9.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (1.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.14 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
41 daha fazla...
IC Markets Raw
İnceleme yok
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC Markets Raw
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
251
USD
7
100%
34
64%
100%
1.00
0.01
USD
0%
1:500
