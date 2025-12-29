- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
22 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (35.29%)
En iyi işlem:
8.14 USD
En kötü işlem:
-10.48 USD
Brüt kâr:
39.81 USD (3 742 pips)
Brüt zarar:
-39.43 USD (2 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.53 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.07%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
8 (23.53%)
Satış işlemleri:
26 (76.47%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
1.81 USD
Ortalama zarar:
-3.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.18 USD (4)
Aylık büyüme:
-4.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.55 USD
Maksimum:
26.17 USD (9.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (1.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.14 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +11.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
IC Markets Raw
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
7
100%
34
64%
100%
1.00
0.01
USD
USD
0%
1:500