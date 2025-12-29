信号部分
信号 / MetaTrader 4 / IC Markets Raw
Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
34
盈利交易:
22 (64.70%)
亏损交易:
12 (35.29%)
最好交易:
8.14 USD
最差交易:
-10.48 USD
毛利:
39.81 USD (3 742 pips)
毛利亏损:
-39.43 USD (2 508 pips)
最大连续赢利:
8 (11.53 USD)
最大连续盈利:
11.53 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.08%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.01
长期交易:
8 (23.53%)
短期交易:
26 (76.47%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-3.29 USD
最大连续失误:
4 (-21.18 USD)
最大连续亏损:
-21.18 USD (4)
每月增长:
-4.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.55 USD
最大值:
26.17 USD (9.52%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.77% (1.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.14 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +11.53 USD
最大连续亏损: -21.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
41 更多...
IC Markets Raw
没有评论
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
IC Markets Raw
每月30 USD
0%
0
0
USD
251
USD
7
100%
34
64%
100%
1.00
0.01
USD
1%
1:500
