- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
22 (64.70%)
亏损交易:
12 (35.29%)
最好交易:
8.14 USD
最差交易:
-10.48 USD
毛利:
39.81 USD (3 742 pips)
毛利亏损:
-39.43 USD (2 508 pips)
最大连续赢利:
8 (11.53 USD)
最大连续盈利:
11.53 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.08%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.01
长期交易:
8 (23.53%)
短期交易:
26 (76.47%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-3.29 USD
最大连续失误:
4 (-21.18 USD)
最大连续亏损:
-21.18 USD (4)
每月增长:
-4.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.55 USD
最大值:
26.17 USD (9.52%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.77% (1.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.14 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +11.53 USD
最大连续亏损: -21.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
IC Markets Raw
