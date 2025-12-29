- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
31 (62.00%)
손실 거래:
19 (38.00%)
최고의 거래:
8.14 USD
최악의 거래:
-10.48 USD
총 수익:
58.72 USD (5 672 pips)
총 손실:
-49.61 USD (3 842 pips)
연속 최대 이익:
8 (11.53 USD)
연속 최대 이익:
11.53 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
92.50%
최대 입금량:
8.92%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
9 (18.00%)
숏(주식차입매도):
41 (82.00%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-21.18 USD)
연속 최대 손실:
-21.18 USD (4)
월별 성장률:
-4.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.55 USD
최대한의:
26.17 USD (9.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.52% (26.17 USD)
자본금별:
11.63% (29.35 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|19
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|730
|AUDNZD
|623
|NZDCAD
|821
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|USDCAD
|16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.14 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +11.53 USD
연속 최대 손실: -21.18 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
