Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
50
이익 거래:
31 (62.00%)
손실 거래:
19 (38.00%)
최고의 거래:
8.14 USD
최악의 거래:
-10.48 USD
총 수익:
58.72 USD (5 672 pips)
총 손실:
-49.61 USD (3 842 pips)
연속 최대 이익:
8 (11.53 USD)
연속 최대 이익:
11.53 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
92.50%
최대 입금량:
8.92%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
9 (18.00%)
숏(주식차입매도):
41 (82.00%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
1.89 USD
평균 손실:
-2.61 USD
연속 최대 손실:
4 (-21.18 USD)
연속 최대 손실:
-21.18 USD (4)
월별 성장률:
-4.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.55 USD
최대한의:
26.17 USD (9.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.52% (26.17 USD)
자본금별:
11.63% (29.35 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 19
AUDNZD 10
NZDCAD 7
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 12
AUDNZD 8
NZDCAD 6
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
USDCAD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 730
AUDNZD 623
NZDCAD 821
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
USDCAD 16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +8.14 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +11.53 USD
연속 최대 손실: -21.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
44 더...
IC Markets Raw
리뷰 없음
2025.12.31 14:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
