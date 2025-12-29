SeñalesSecciones
Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
22 (64.70%)
Transacciones Irrentables:
12 (35.29%)
Mejor transacción:
8.14 USD
Peor transacción:
-10.48 USD
Beneficio Bruto:
39.81 USD (3 742 pips)
Pérdidas Brutas:
-39.43 USD (2 508 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (11.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.53 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.08%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.01
Transacciones Largas:
8 (23.53%)
Transacciones Cortas:
26 (76.47%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-3.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-21.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.18 USD (4)
Crecimiento al mes:
-4.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.55 USD
Máxima:
26.17 USD (9.52%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.77% (1.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.14 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +11.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
otros 41...
IC Markets Raw
No hay comentarios
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
