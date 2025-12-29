- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
22 (64.70%)
Loss Trade:
12 (35.29%)
Best Trade:
8.14 USD
Worst Trade:
-10.48 USD
Profitto lordo:
39.81 USD (3 742 pips)
Perdita lorda:
-39.43 USD (2 508 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
8 (23.53%)
Short Trade:
26 (76.47%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.18 USD (4)
Crescita mensile:
-4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 USD
Massimale:
26.17 USD (9.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.53% (1.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.14 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
IC Markets Raw
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
7
100%
34
64%
100%
1.00
0.01
USD
USD
1%
1:500