Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
22 (64.70%)
Loss Trade:
12 (35.29%)
Best Trade:
8.14 USD
Worst Trade:
-10.48 USD
Profitto lordo:
39.81 USD (3 742 pips)
Perdita lorda:
-39.43 USD (2 508 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.53 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.07%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
8 (23.53%)
Short Trade:
26 (76.47%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.18 USD (4)
Crescita mensile:
-4.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 USD
Massimale:
26.17 USD (9.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.53% (1.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.14 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.53 USD
Massima perdita consecutiva: -21.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
41 più
IC Markets Raw
Non ci sono recensioni
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
