СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IC Markets Raw
Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
22 (64.70%)
Убыточных трейдов:
12 (35.29%)
Лучший трейд:
8.14 USD
Худший трейд:
-10.48 USD
Общая прибыль:
39.81 USD (3 742 pips)
Общий убыток:
-39.43 USD (2 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (11.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.53 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.08%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
8 (23.53%)
Коротких трейдов:
26 (76.47%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.18 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.55 USD
Максимальная:
26.17 USD (9.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.66% (1.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.14 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +11.53 USD
Макс. убыток в серии: -21.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
еще 41...
IC Markets Raw
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
