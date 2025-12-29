- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
22 (64.70%)
Убыточных трейдов:
12 (35.29%)
Лучший трейд:
8.14 USD
Худший трейд:
-10.48 USD
Общая прибыль:
39.81 USD (3 742 pips)
Общий убыток:
-39.43 USD (2 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (11.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.53 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.08%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
8 (23.53%)
Коротких трейдов:
26 (76.47%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-3.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.18 USD (4)
Прирост в месяц:
-4.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.55 USD
Максимальная:
26.17 USD (9.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.66% (1.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.14 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +11.53 USD
Макс. убыток в серии: -21.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
IC Markets Raw
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
251
USD
USD
7
100%
34
64%
100%
1.00
0.01
USD
USD
1%
1:500