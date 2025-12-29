- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
22 (64.70%)
Negociações com perda:
12 (35.29%)
Melhor negociação:
8.14 USD
Pior negociação:
-10.48 USD
Lucro bruto:
39.81 USD (3 742 pips)
Perda bruta:
-39.43 USD (2 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (11.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.53 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
8 (23.53%)
Negociações curtas:
26 (76.47%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-3.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-21.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.18 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.55 USD
Máximo:
26.17 USD (9.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.77% (1.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.14 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +11.53 USD
Máxima perda consecutiva: -21.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
41 mais ...
IC Markets Raw
Sem comentários
