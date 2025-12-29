SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / IC Markets Raw
Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
22 (64.70%)
Negociações com perda:
12 (35.29%)
Melhor negociação:
8.14 USD
Pior negociação:
-10.48 USD
Lucro bruto:
39.81 USD (3 742 pips)
Perda bruta:
-39.43 USD (2 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (11.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.53 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.01
Negociações longas:
8 (23.53%)
Negociações curtas:
26 (76.47%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-3.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-21.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.18 USD (4)
Crescimento mensal:
-4.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.55 USD
Máximo:
26.17 USD (9.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.77% (1.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.14 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +11.53 USD
Máxima perda consecutiva: -21.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
41 mais ...
IC Markets Raw
Sem comentários
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
