- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
22 (64.70%)
損失トレード:
12 (35.29%)
ベストトレード:
8.14 USD
最悪のトレード:
-10.48 USD
総利益:
39.81 USD (3 742 pips)
総損失:
-39.43 USD (2 508 pips)
最大連続の勝ち:
8 (11.53 USD)
最大連続利益:
11.53 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.08%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
8 (23.53%)
短いトレード:
26 (76.47%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-3.29 USD
最大連続の負け:
4 (-21.18 USD)
最大連続損失:
-21.18 USD (4)
月間成長:
-4.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.55 USD
最大の:
26.17 USD (9.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.77% (1.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|6
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|4
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-21
|AUDNZD
|3
|USDCAD
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|466
|NZDCAD
|521
|GBPUSD
|148
|EURUSD
|60
|USDCHF
|-512
|AUDNZD
|591
|USDCAD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.14 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +11.53 USD
最大連続損失: -21.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.58 × 128
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live14
|0.79 × 118
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|1.01 × 307
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 781
|
ICMarketsSC-Live26
|1.12 × 346
|
Exness-Real17
|1.55 × 69
|
ICMarketsSC-Live07
|1.58 × 306
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
