シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / IC Markets Raw
Thannawut Khankhat

IC Markets Raw

Thannawut Khankhat
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
22 (64.70%)
損失トレード:
12 (35.29%)
ベストトレード:
8.14 USD
最悪のトレード:
-10.48 USD
総利益:
39.81 USD (3 742 pips)
総損失:
-39.43 USD (2 508 pips)
最大連続の勝ち:
8 (11.53 USD)
最大連続利益:
11.53 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.08%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.01
長いトレード:
8 (23.53%)
短いトレード:
26 (76.47%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-3.29 USD
最大連続の負け:
4 (-21.18 USD)
最大連続損失:
-21.18 USD (4)
月間成長:
-4.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.55 USD
最大の:
26.17 USD (9.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.77% (1.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 12
NZDCAD 6
GBPUSD 4
EURUSD 4
USDCHF 4
AUDNZD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPUSD 3
EURUSD 1
USDCHF -21
AUDNZD 3
USDCAD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 466
NZDCAD 521
GBPUSD 148
EURUSD 60
USDCHF -512
AUDNZD 591
USDCAD 16
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.14 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +11.53 USD
最大連続損失: -21.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.58 × 128
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live14
0.79 × 118
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
1.01 × 307
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 781
ICMarketsSC-Live26
1.12 × 346
Exness-Real17
1.55 × 69
ICMarketsSC-Live07
1.58 × 306
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
41 より多く...
IC Markets Raw
レビューなし
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
