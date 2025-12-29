- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
En iyi işlem:
27.81 USD
En kötü işlem:
-70.32 USD
Brüt kâr:
217.38 USD (7 279 pips)
Brüt zarar:
-193.47 USD (6 438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (86.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.22 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
4.34%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
11 (68.75%)
Satış işlemleri:
5 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.49 USD
Ortalama kâr:
16.72 USD
Ortalama zarar:
-64.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-70.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.32 USD (1)
Aylık büyüme:
3.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
77.28 USD
Maksimum:
77.28 USD (7.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.73% (77.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.81 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok