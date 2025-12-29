- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
27.81 USD
Pior negociação:
-70.32 USD
Lucro bruto:
217.38 USD (7 279 pips)
Perda bruta:
-193.47 USD (6 438 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (86.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
86.22 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
4.34%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
11 (68.75%)
Negociações curtas:
5 (31.25%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
16.72 USD
Perda média:
-64.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-70.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-70.32 USD (1)
Crescimento mensal:
3.80%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.28 USD
Máximo:
77.28 USD (7.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.73% (77.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
