A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradingProInternational-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real6 0.00 × 1 Tickmill-Live09 4.44 × 9 ICMarketsSC-Live22 4.94 × 51 Exness-Real14 6.40 × 343 VantageInternational-Live 20 9.00 × 1 FBS-Real-4 16.37 × 81