- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
20 (86.95%)
손실 거래:
3 (13.04%)
최고의 거래:
34.92 USD
최악의 거래:
-70.32 USD
총 수익:
382.02 USD (12 782 pips)
총 손실:
-193.47 USD (6 438 pips)
연속 최대 이익:
11 (245.79 USD)
245.79 USD (11)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
3.28%
최대 입금량:
7.90%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
2.44
롱(주식매수):
17 (73.91%)
숏(주식차입매도):
6 (26.09%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
8.20 USD
평균 이익:
19.10 USD
평균 손실:
-64.49 USD
연속 최대 손실:
1 (-70.32 USD)
-70.32 USD (1)
월별 성장률:
31.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
77.28 USD
최대한의:
77.28 USD (7.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.73% (77.28 USD)
자본금별:
6.94% (50.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|189
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.92 USD
최악의 거래: -70 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +245.79 USD
연속 최대 손실: -70.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradingProInternational-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
