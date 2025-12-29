- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
13 (81.25%)
損失トレード:
3 (18.75%)
ベストトレード:
27.81 USD
最悪のトレード:
-70.32 USD
総利益:
217.38 USD (7 279 pips)
総損失:
-193.47 USD (6 438 pips)
最大連続の勝ち:
6 (86.22 USD)
最大連続利益:
86.22 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
4.34%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
0.31
長いトレード:
11 (68.75%)
短いトレード:
5 (31.25%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
16.72 USD
平均損失:
-64.49 USD
最大連続の負け:
1 (-70.32 USD)
最大連続損失:
-70.32 USD (1)
月間成長:
3.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.28 USD
最大の:
77.28 USD (7.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.73% (77.28 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.81 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +86.22 USD
最大連続損失: -70.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradingProInternational-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
レビューなし