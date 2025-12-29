- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
13 (81.25%)
Verlusttrades:
3 (18.75%)
Bester Trade:
27.81 USD
Schlechtester Trade:
-70.32 USD
Bruttoprofit:
217.38 USD (7 279 pips)
Bruttoverlust:
-193.47 USD (6 438 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (86.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
86.22 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
4.34%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
11 (68.75%)
Short-Positionen:
5 (31.25%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-64.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-70.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-70.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.80%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.28 USD
Maximaler:
77.28 USD (7.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.73% (77.28 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.81 USD
Schlechtester Trade: -70 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +86.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -70.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradingProInternational-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
Keine Bewertungen