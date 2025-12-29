- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
13 (81.25%)
Loss Trade:
3 (18.75%)
Best Trade:
27.81 USD
Worst Trade:
-70.32 USD
Profitto lordo:
217.38 USD (7 279 pips)
Perdita lorda:
-193.47 USD (6 438 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (86.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.22 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.34%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
16.72 USD
Perdita media:
-64.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-70.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.32 USD (1)
Crescita mensile:
3.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.28 USD
Massimale:
77.28 USD (7.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.73% (77.28 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.81 USD
Worst Trade: -70 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.22 USD
Massima perdita consecutiva: -70.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
Non ci sono recensioni