- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
13 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
3 (18.75%)
Mejor transacción:
27.81 USD
Peor transacción:
-70.32 USD
Beneficio Bruto:
217.38 USD (7 279 pips)
Pérdidas Brutas:
-193.47 USD (6 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (86.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
86.22 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
4.34%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
0.31
Transacciones Largas:
11 (68.75%)
Transacciones Cortas:
5 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
1.49 USD
Beneficio medio:
16.72 USD
Pérdidas medias:
-64.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-70.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-70.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.28 USD
Máxima:
77.28 USD (7.73%)
Reducción relativa:
De balance:
7.73% (77.28 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.81 USD
Peor transacción: -70 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +86.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -70.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradingProInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
No hay comentarios