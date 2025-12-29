- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
27.81 USD
Худший трейд:
-70.32 USD
Общая прибыль:
217.38 USD (7 279 pips)
Общий убыток:
-193.47 USD (6 438 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (86.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
86.22 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
11 (68.75%)
Коротких трейдов:
5 (31.25%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
16.72 USD
Средний убыток:
-64.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-70.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-70.32 USD (1)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.28 USD
Максимальная:
77.28 USD (7.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.73% (77.28 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|841
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.81 USD
Худший трейд: -70 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +86.22 USD
Макс. убыток в серии: -70.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradingProInternational-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|4.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|4.94 × 51
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|9.00 × 1
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
Нет отзывов