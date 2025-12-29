SinyallerBölümler
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 inceleme
62 hafta
1 / 580 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 114
Kârla kapanan işlemler:
869 (78.00%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (21.99%)
En iyi işlem:
9.56 EUR
En kötü işlem:
-30.06 EUR
Brüt kâr:
814.69 EUR (2 210 712 pips)
Brüt zarar:
-826.82 EUR (436 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (15.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.07 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
41.57%
Maks. mevduat yükü:
59.86%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
248
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
673 (60.41%)
Satış işlemleri:
441 (39.59%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.94 EUR
Ortalama zarar:
-3.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-109.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-109.07 EUR (20)
Aylık büyüme:
-5.40%
Yıllık tahmin:
-65.58%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.80 EUR
Maksimum:
132.49 EUR (21.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.25% (132.49 EUR)
Varlığa göre:
37.48% (193.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 818
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 93
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.56 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +15.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -109.07 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
87 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
