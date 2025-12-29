- Büyüme
İşlemler:
1 114
Kârla kapanan işlemler:
869 (78.00%)
Zararla kapanan işlemler:
245 (21.99%)
En iyi işlem:
9.56 EUR
En kötü işlem:
-30.06 EUR
Brüt kâr:
814.69 EUR (2 210 712 pips)
Brüt zarar:
-826.82 EUR (436 622 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (15.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
33.07 EUR (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
41.57%
Maks. mevduat yükü:
59.86%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
248
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
673 (60.41%)
Satış işlemleri:
441 (39.59%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.01 EUR
Ortalama kâr:
0.94 EUR
Ortalama zarar:
-3.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-109.07 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-109.07 EUR (20)
Aylık büyüme:
-5.40%
Yıllık tahmin:
-65.58%
Algo alım-satım:
68%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.80 EUR
Maksimum:
132.49 EUR (21.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.25% (132.49 EUR)
Varlığa göre:
37.48% (193.23 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|818
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|93
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.56 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +15.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -109.07 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
