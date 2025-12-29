Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.41 × 17 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 OxSecurities-Live 0.80 × 5 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 itexsys-Platform 1.00 × 11 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 VantageInternational-Live 4 1.24 × 120 Opogroup-Server1 1.35 × 37 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 Exness-MT5Real8 1.80 × 49 ICMarketsSC-MT5-2 1.99 × 15454 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 Forex.com-Live 536 2.03 × 171 ICMarketsSC-MT5 2.07 × 368 87 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya