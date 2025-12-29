- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 150
Transacciones Rentables:
895 (77.82%)
Transacciones Irrentables:
255 (22.17%)
Mejor transacción:
9.56 EUR
Peor transacción:
-30.93 EUR
Beneficio Bruto:
872.98 EUR (2 214 137 pips)
Pérdidas Brutas:
-964.46 EUR (444 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
76 (15.50 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
33.07 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
41.57%
Carga máxima del depósito:
59.86%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
284
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
704 (61.22%)
Transacciones Cortas:
446 (38.78%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-0.08 EUR
Beneficio medio:
0.98 EUR
Pérdidas medias:
-3.78 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-109.07 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.66 EUR (9)
Crecimiento al mes:
-23.67%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.68 EUR
Máxima:
256.97 EUR (41.97%)
Reducción relativa:
De balance:
48.47% (256.97 EUR)
De fondos:
37.48% (193.23 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|854
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-79
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.56 EUR
Peor transacción: -31 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +15.50 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -109.07 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
otros 87...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-24%
1
429
USD
USD
332
EUR
EUR
62
68%
1 150
77%
42%
0.90
-0.08
EUR
EUR
48%
1:500