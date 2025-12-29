SeñalesSecciones
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 comentarios
62 semanas
1 / 429 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 150
Transacciones Rentables:
895 (77.82%)
Transacciones Irrentables:
255 (22.17%)
Mejor transacción:
9.56 EUR
Peor transacción:
-30.93 EUR
Beneficio Bruto:
872.98 EUR (2 214 137 pips)
Pérdidas Brutas:
-964.46 EUR (444 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
76 (15.50 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
33.07 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
41.57%
Carga máxima del depósito:
59.86%
Último trade:
6 minutos
Trades a la semana:
284
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.36
Transacciones Largas:
704 (61.22%)
Transacciones Cortas:
446 (38.78%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-0.08 EUR
Beneficio medio:
0.98 EUR
Pérdidas medias:
-3.78 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-109.07 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-197.66 EUR (9)
Crecimiento al mes:
-23.67%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
68%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.68 EUR
Máxima:
256.97 EUR (41.97%)
Reducción relativa:
De balance:
48.47% (256.97 EUR)
De fondos:
37.48% (193.23 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 854
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -79
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -4.6K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.56 EUR
Peor transacción: -31 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +15.50 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -109.07 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
otros 87...
No hay comentarios
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Donaldson R F
30 USD al mes
-24%
1
429
USD
332
EUR
62
68%
1 150
77%
42%
0.90
-0.08
EUR
48%
1:500
