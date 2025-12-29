- 成長
トレード:
1 153
利益トレード:
897 (77.79%)
損失トレード:
256 (22.20%)
ベストトレード:
9.56 EUR
最悪のトレード:
-30.93 EUR
総利益:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
総損失:
-965.92 EUR (444 788 pips)
最大連続の勝ち:
76 (15.50 EUR)
最大連続利益:
33.07 EUR (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
44.58%
最大入金額:
59.86%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
287
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
704 (61.06%)
短いトレード:
449 (38.94%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.08 EUR
平均利益:
0.98 EUR
平均損失:
-3.77 EUR
最大連続の負け:
20 (-109.07 EUR)
最大連続損失:
-197.66 EUR (9)
月間成長:
-23.47%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.68 EUR
最大の:
256.97 EUR (41.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.47% (256.97 EUR)
エクイティによる:
37.48% (193.23 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|857
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-78
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.56 EUR
最悪のトレード: -31 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +15.50 EUR
最大連続損失: -109.07 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
