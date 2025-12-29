シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Donaldson R F
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
レビュー0件
62週間
1 / 431 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 153
利益トレード:
897 (77.79%)
損失トレード:
256 (22.20%)
ベストトレード:
9.56 EUR
最悪のトレード:
-30.93 EUR
総利益:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
総損失:
-965.92 EUR (444 788 pips)
最大連続の勝ち:
76 (15.50 EUR)
最大連続利益:
33.07 EUR (13)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
44.58%
最大入金額:
59.86%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
287
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.35
長いトレード:
704 (61.06%)
短いトレード:
449 (38.94%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.08 EUR
平均利益:
0.98 EUR
平均損失:
-3.77 EUR
最大連続の負け:
20 (-109.07 EUR)
最大連続損失:
-197.66 EUR (9)
月間成長:
-23.47%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.68 EUR
最大の:
256.97 EUR (41.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.47% (256.97 EUR)
エクイティによる:
37.48% (193.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 857
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -78
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.5K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9.56 EUR
最悪のトレード: -31 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +15.50 EUR
最大連続損失: -109.07 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
87 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Donaldson R F
30 USD/月
-24%
1
431
USD
332
EUR
62
68%
1 153
77%
45%
0.90
-0.08
EUR
48%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください