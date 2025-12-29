SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Donaldson R F
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 Bewertungen
62 Wochen
1 / 431 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 153
Gewinntrades:
897 (77.79%)
Verlusttrades:
256 (22.20%)
Bester Trade:
9.56 EUR
Schlechtester Trade:
-30.93 EUR
Bruttoprofit:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
Bruttoverlust:
-965.92 EUR (444 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (15.50 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.07 EUR (13)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
44.58%
Max deposit load:
59.86%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
287
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.35
Long-Positionen:
704 (61.06%)
Short-Positionen:
449 (38.94%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.98 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-109.07 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-197.66 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
-23.47%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
68%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.68 EUR
Maximaler:
256.97 EUR (41.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.47% (256.97 EUR)
Kapital:
37.48% (193.23 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 857
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -78
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.5K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.56 EUR
Schlechtester Trade: -31 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.50 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -109.07 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
noch 87 ...
Keine Bewertungen
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
