Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 avis
62 semaines
1 / 429 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 150
Bénéfice trades:
895 (77.82%)
Perte trades:
255 (22.17%)
Meilleure transaction:
9.56 EUR
Pire transaction:
-30.93 EUR
Bénéfice brut:
872.98 EUR (2 214 137 pips)
Perte brute:
-964.46 EUR (444 703 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (15.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
33.07 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
41.57%
Charge de dépôt maximale:
59.86%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
284
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
704 (61.22%)
Courts trades:
446 (38.78%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.08 EUR
Bénéfice moyen:
0.98 EUR
Perte moyenne:
-3.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-109.07 EUR)
Perte consécutive maximale:
-197.66 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-23.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.68 EUR
Maximal:
256.97 EUR (41.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.47% (256.97 EUR)
Par fonds propres:
37.48% (193.23 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 854
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -79
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.6K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.56 EUR
Pire transaction: -31 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +15.50 EUR
Perte consécutive maximale: -109.07 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
87 plus...
Aucun avis
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Donaldson R F
30 USD par mois
-24%
1
429
USD
332
EUR
62
68%
1 150
77%
42%
0.90
-0.08
EUR
48%
1:500
Copier

