信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Donaldson R F
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0条评论
62
1 / 431 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 153
盈利交易:
897 (77.79%)
亏损交易:
256 (22.20%)
最好交易:
9.56 EUR
最差交易:
-30.93 EUR
毛利:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
毛利亏损:
-965.92 EUR (444 788 pips)
最大连续赢利:
76 (15.50 EUR)
最大连续盈利:
33.07 EUR (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
41.57%
最大入金加载:
59.86%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
287
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.35
长期交易:
704 (61.06%)
短期交易:
449 (38.94%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.08 EUR
平均利润:
0.98 EUR
平均损失:
-3.77 EUR
最大连续失误:
20 (-109.07 EUR)
最大连续亏损:
-197.66 EUR (9)
每月增长:
-23.47%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
144.68 EUR
最大值:
256.97 EUR (41.97%)
相对跌幅:
结余:
48.47% (256.97 EUR)
净值:
37.48% (193.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 857
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -78
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -4.5K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9.56 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +15.50 EUR
最大连续亏损: -109.07 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
87 更多...
没有评论
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
