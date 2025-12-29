- 成长
交易:
1 153
盈利交易:
897 (77.79%)
亏损交易:
256 (22.20%)
最好交易:
9.56 EUR
最差交易:
-30.93 EUR
毛利:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
毛利亏损:
-965.92 EUR (444 788 pips)
最大连续赢利:
76 (15.50 EUR)
最大连续盈利:
33.07 EUR (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
41.57%
最大入金加载:
59.86%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
287
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.35
长期交易:
704 (61.06%)
短期交易:
449 (38.94%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.08 EUR
平均利润:
0.98 EUR
平均损失:
-3.77 EUR
最大连续失误:
20 (-109.07 EUR)
最大连续亏损:
-197.66 EUR (9)
每月增长:
-23.47%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
144.68 EUR
最大值:
256.97 EUR (41.97%)
相对跌幅:
结余:
48.47% (256.97 EUR)
净值:
37.48% (193.23 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|857
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-78
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
VantageFX-Live
|0.00 × 4
OctaFX-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
itexsys-Platform
|1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
