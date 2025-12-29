- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 150
Profit Trade:
895 (77.82%)
Loss Trade:
255 (22.17%)
Best Trade:
9.56 EUR
Worst Trade:
-30.93 EUR
Profitto lordo:
872.98 EUR (2 214 137 pips)
Perdita lorda:
-964.46 EUR (444 703 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (15.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
33.07 EUR (13)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
41.57%
Massimo carico di deposito:
59.86%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
284
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.36
Long Trade:
704 (61.22%)
Short Trade:
446 (38.78%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.08 EUR
Profitto medio:
0.98 EUR
Perdita media:
-3.78 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-109.07 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-197.66 EUR (9)
Crescita mensile:
-23.67%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
68%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.68 EUR
Massimale:
256.97 EUR (41.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.47% (256.97 EUR)
Per equità:
37.48% (193.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|854
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-79
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.56 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -109.07 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
Non ci sono recensioni
