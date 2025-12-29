- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 153
Negociações com lucro:
897 (77.79%)
Negociações com perda:
256 (22.20%)
Melhor negociação:
9.56 EUR
Pior negociação:
-30.93 EUR
Lucro bruto:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
Perda bruta:
-965.92 EUR (444 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (15.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
33.07 EUR (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
41.57%
Depósito máximo carregado:
59.86%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
287
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
704 (61.06%)
Negociações curtas:
449 (38.94%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.08 EUR
Lucro médio:
0.98 EUR
Perda média:
-3.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-109.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-197.66 EUR (9)
Crescimento mensal:
-23.47%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.68 EUR
Máximo:
256.97 EUR (41.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.47% (256.97 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.48% (193.23 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|857
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|55
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|7
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-78
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|5
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|2
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|628
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|79
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.56 EUR
Pior negociação: -31 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +15.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -109.07 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15454
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.07 × 368
87 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-24%
1
431
USD
USD
332
EUR
EUR
62
68%
1 153
77%
42%
0.90
-0.08
EUR
EUR
48%
1:500