SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Donaldson R F
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 comentários
62 semanas
1 / 431 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -24%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 153
Negociações com lucro:
897 (77.79%)
Negociações com perda:
256 (22.20%)
Melhor negociação:
9.56 EUR
Pior negociação:
-30.93 EUR
Lucro bruto:
875.28 EUR (2 214 270 pips)
Perda bruta:
-965.92 EUR (444 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
76 (15.50 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
33.07 EUR (13)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
41.57%
Depósito máximo carregado:
59.86%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
287
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
704 (61.06%)
Negociações curtas:
449 (38.94%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.08 EUR
Lucro médio:
0.98 EUR
Perda média:
-3.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-109.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-197.66 EUR (9)
Crescimento mensal:
-23.47%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
68%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.68 EUR
Máximo:
256.97 EUR (41.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.47% (256.97 EUR)
Pelo Capital Líquido:
37.48% (193.23 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 857
BTCUSD 106
AUDCAD 55
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 7
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -78
BTCUSD 31
AUDCAD 5
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 2
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -4.5K
BTCUSD 184K
AUDCAD 628
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 79
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.56 EUR
Pior negociação: -31 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +15.50 EUR
Máxima perda consecutiva: -109.07 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15454
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.07 × 368
87 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Donaldson R F
30 USD por mês
-24%
1
431
USD
332
EUR
62
68%
1 153
77%
42%
0.90
-0.08
EUR
48%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.