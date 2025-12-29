시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Donaldson R F
Donaldson Rassolim Filho

Donaldson R F

Donaldson Rassolim Filho
0 리뷰
63
1 / 421 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 170
이익 거래:
912 (77.94%)
손실 거래:
258 (22.05%)
최고의 거래:
9.56 EUR
최악의 거래:
-30.93 EUR
총 수익:
898.35 EUR (2 215 951 pips)
총 손실:
-975.26 EUR (445 414 pips)
연속 최대 이익:
76 (15.50 EUR)
연속 최대 이익:
33.07 EUR (13)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
56.58%
최대 입금량:
59.86%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
292
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
717 (61.28%)
숏(주식차입매도):
453 (38.72%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.07 EUR
평균 이익:
0.99 EUR
평균 손실:
-3.78 EUR
연속 최대 손실:
20 (-109.07 EUR)
연속 최대 손실:
-197.66 EUR (9)
월별 성장률:
-20.31%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
144.68 EUR
최대한의:
256.97 EUR (41.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.47% (256.97 EUR)
자본금별:
37.48% (193.23 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 869
BTCUSD 106
AUDCAD 58
US30 47
EURUSD 20
XAGUSD 12
USDJPY 11
AUDNZD 10
NZDCAD 9
US500 4
GBPCAD 3
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDUSD 1
NZDUSD 1
EURJPY 1
EURGBP 1
USTEC 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -65
BTCUSD 31
AUDCAD 7
US30 -44
EURUSD 8
XAGUSD -7
USDJPY 2
AUDNZD 3
NZDCAD 3
US500 0
GBPCAD -6
GBPUSD -2
USDCAD -2
AUDUSD 0
NZDUSD 3
EURJPY -1
EURGBP -2
USTEC 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -3.9K
BTCUSD 184K
AUDCAD 930
US30 -23K
EURUSD 669
XAGUSD -382
USDJPY 33
AUDNZD 284
NZDCAD 186
US500 291
GBPCAD -409
GBPUSD -194
USDCAD -253
AUDUSD -23
NZDUSD 97
EURJPY -165
EURGBP -146
USTEC 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +9.56 EUR
최악의 거래: -31 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +15.50 EUR
연속 최대 손실: -109.07 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.41 × 17
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.80 × 5
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.00 × 11
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.99 × 15465
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Forex.com-Live 536
2.03 × 171
ICMarketsSC-MT5
2.06 × 370
87 더...
리뷰 없음
2026.01.09 19:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 18:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 00:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 17:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 12:23
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 6.13% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of trades performed within 10 days. This comprises 2.36% of days out of the 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 424 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 12:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Donaldson R F
월별 30 USD
-21%
1
421
USD
346
EUR
63
69%
1 170
77%
57%
0.92
-0.07
EUR
48%
1:500
