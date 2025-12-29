- 자본
- 축소
트레이드:
1 170
이익 거래:
912 (77.94%)
손실 거래:
258 (22.05%)
최고의 거래:
9.56 EUR
최악의 거래:
-30.93 EUR
총 수익:
898.35 EUR (2 215 951 pips)
총 손실:
-975.26 EUR (445 414 pips)
연속 최대 이익:
76 (15.50 EUR)
33.07 EUR (13)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
56.58%
최대 입금량:
59.86%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
292
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.30
롱(주식매수):
717 (61.28%)
숏(주식차입매도):
453 (38.72%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.07 EUR
평균 이익:
0.99 EUR
평균 손실:
-3.78 EUR
연속 최대 손실:
20 (-109.07 EUR)
연속 최대 손실:
-197.66 EUR (9)
월별 성장률:
-20.31%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
144.68 EUR
최대한의:
256.97 EUR (41.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.47% (256.97 EUR)
자본금별:
37.48% (193.23 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|869
|BTCUSD
|106
|AUDCAD
|58
|US30
|47
|EURUSD
|20
|XAGUSD
|12
|USDJPY
|11
|AUDNZD
|10
|NZDCAD
|9
|US500
|4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURGBP
|1
|USTEC
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-65
|BTCUSD
|31
|AUDCAD
|7
|US30
|-44
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|-7
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|3
|US500
|0
|GBPCAD
|-6
|GBPUSD
|-2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|-1
|EURGBP
|-2
|USTEC
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.9K
|BTCUSD
|184K
|AUDCAD
|930
|US30
|-23K
|EURUSD
|669
|XAGUSD
|-382
|USDJPY
|33
|AUDNZD
|284
|NZDCAD
|186
|US500
|291
|GBPCAD
|-409
|GBPUSD
|-194
|USDCAD
|-253
|AUDUSD
|-23
|NZDUSD
|97
|EURJPY
|-165
|EURGBP
|-146
|USTEC
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.56 EUR
최악의 거래: -31 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +15.50 EUR
연속 최대 손실: -109.07 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.41 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.80 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
itexsys-Platform
|1.00 × 11
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
Opogroup-Server1
|1.35 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.99 × 15465
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Forex.com-Live 536
|2.03 × 171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.06 × 370
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-21%
1
421
USD
USD
346
EUR
EUR
63
69%
1 170
77%
57%
0.92
-0.07
EUR
EUR
48%
1:500