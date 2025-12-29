- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
12 (63.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (36.84%)
En iyi işlem:
21.04 USD
En kötü işlem:
-14.68 USD
Brüt kâr:
102.65 USD (2 218 pips)
Brüt zarar:
-53.40 USD (2 792 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (18.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.04 USD (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
16.51%
Maks. mevduat yükü:
11.37%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
12 (63.16%)
Satış işlemleri:
7 (36.84%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.59 USD
Ortalama kâr:
8.55 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.68 USD (1)
Aylık büyüme:
2.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
14.68 USD (0.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.72% (14.68 USD)
Varlığa göre:
2.81% (56.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.04 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
19
63%
17%
1.92
2.59
USD
USD
3%
1:500