Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
12 (63.15%)
Verlusttrades:
7 (36.84%)
Bester Trade:
21.04 USD
Schlechtester Trade:
-14.68 USD
Bruttoprofit:
102.65 USD (2 218 pips)
Bruttoverlust:
-53.40 USD (2 792 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (18.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.04 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
16.51%
Max deposit load:
11.37%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
3.35
Long-Positionen:
12 (63.16%)
Short-Positionen:
7 (36.84%)
Profit-Faktor:
1.92
Mathematische Gewinnerwartung:
2.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-14.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.68 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
14.68 USD (0.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.72% (14.68 USD)
Kapital:
2.81% (56.23 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Bester Trade: +21.04 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.68 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Keine Bewertungen
