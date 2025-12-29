- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
12 (63.15%)
Убыточных трейдов:
7 (36.84%)
Лучший трейд:
21.04 USD
Худший трейд:
-14.68 USD
Общая прибыль:
102.65 USD (2 218 pips)
Общий убыток:
-53.40 USD (2 792 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (18.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.04 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
16.51%
Макс. загрузка депозита:
11.37%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
3.35
Длинных трейдов:
12 (63.16%)
Коротких трейдов:
7 (36.84%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
8.55 USD
Средний убыток:
-7.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-14.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.68 USD (1)
Прирост в месяц:
2.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
14.68 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.72% (14.68 USD)
По эквити:
2.81% (56.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.04 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +18.70 USD
Макс. убыток в серии: -14.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
19
63%
17%
1.92
2.59
USD
USD
3%
1:500