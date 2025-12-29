- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
12 (63.15%)
Negociações com perda:
7 (36.84%)
Melhor negociação:
21.04 USD
Pior negociação:
-14.68 USD
Lucro bruto:
102.65 USD (2 218 pips)
Perda bruta:
-53.40 USD (2 792 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (18.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.04 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
16.51%
Depósito máximo carregado:
11.37%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
3.35
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
1.92
Valor esperado:
2.59 USD
Lucro médio:
8.55 USD
Perda média:
-7.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-14.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.68 USD (1)
Crescimento mensal:
2.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
14.68 USD (0.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.72% (14.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.81% (56.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Sem comentários
