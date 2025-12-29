- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
12 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
7 (36.84%)
Mejor transacción:
21.04 USD
Peor transacción:
-14.68 USD
Beneficio Bruto:
102.65 USD (2 218 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.40 USD (2 792 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (18.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.04 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
16.51%
Carga máxima del depósito:
11.37%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
3.35
Transacciones Largas:
12 (63.16%)
Transacciones Cortas:
7 (36.84%)
Factor de Beneficio:
1.92
Beneficio Esperado:
2.59 USD
Beneficio medio:
8.55 USD
Pérdidas medias:
-7.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-14.68 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.68 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
14.68 USD (0.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.72% (14.68 USD)
De fondos:
2.81% (56.23 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.04 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +18.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.68 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
