- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
12 (63.15%)
亏损交易:
7 (36.84%)
最好交易:
21.04 USD
最差交易:
-14.68 USD
毛利:
102.65 USD (2 218 pips)
毛利亏损:
-53.40 USD (2 792 pips)
最大连续赢利:
2 (18.70 USD)
最大连续盈利:
21.04 USD (1)
夏普比率:
0.25
交易活动:
16.51%
最大入金加载:
11.37%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
3.35
长期交易:
12 (63.16%)
短期交易:
7 (36.84%)
利润因子:
1.92
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
8.55 USD
平均损失:
-7.63 USD
最大连续失误:
1 (-14.68 USD)
最大连续亏损:
-14.68 USD (1)
每月增长:
2.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
14.68 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.72% (14.68 USD)
净值:
2.81% (56.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.04 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +18.70 USD
最大连续亏损: -14.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
19
63%
17%
1.92
2.59
USD
USD
3%
1:500