- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
14 (60.86%)
Loss Trade:
9 (39.13%)
Best Trade:
21.04 USD
Worst Trade:
-14.68 USD
Profitto lordo:
119.35 USD (2 537 pips)
Perdita lorda:
-63.03 USD (3 754 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
4.59%
Massimo carico di deposito:
24.58%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.84
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
2.45 USD
Profitto medio:
8.53 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-14.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.68 USD (1)
Crescita mensile:
2.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
14.68 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (14.68 USD)
Per equità:
11.50% (237.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.04 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.81 USD
Massima perdita consecutiva: -14.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
100%
23
60%
5%
1.89
2.45
USD
USD
11%
1:500