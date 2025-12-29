- 成長
トレード:
19
利益トレード:
12 (63.15%)
損失トレード:
7 (36.84%)
ベストトレード:
21.04 USD
最悪のトレード:
-14.68 USD
総利益:
102.65 USD (2 218 pips)
総損失:
-53.40 USD (2 792 pips)
最大連続の勝ち:
2 (18.70 USD)
最大連続利益:
21.04 USD (1)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
16.51%
最大入金額:
11.37%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
3.35
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
2.59 USD
平均利益:
8.55 USD
平均損失:
-7.63 USD
最大連続の負け:
1 (-14.68 USD)
最大連続損失:
-14.68 USD (1)
月間成長:
2.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
14.68 USD (0.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.72% (14.68 USD)
エクイティによる:
2.81% (56.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|49
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-574
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.38 × 79
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 20
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.49 × 166
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
19
63%
17%
1.92
2.59
USD
USD
3%
1:500