트레이드:
178
이익 거래:
106 (59.55%)
손실 거래:
72 (40.45%)
최고의 거래:
38.79 USD
최악의 거래:
-29.91 USD
총 수익:
780.35 USD (17 026 pips)
총 손실:
-422.32 USD (20 798 pips)
연속 최대 이익:
5 (4.13 USD)
연속 최대 이익:
38.79 USD (1)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
3.37%
최대 입금량:
24.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
114
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
11.97
롱(주식매수):
117 (65.73%)
숏(주식차입매도):
61 (34.27%)
수익 요인:
1.85
기대수익:
2.01 USD
평균 이익:
7.36 USD
평균 손실:
-5.87 USD
연속 최대 손실:
1 (-29.91 USD)
연속 최대 손실:
-29.91 USD (1)
월별 성장률:
17.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
29.91 USD (1.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.31% (27.45 USD)
자본금별:
11.50% (237.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|358
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.36 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 93
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|7.30 × 174
|
VantageInternational-Live 10
|8.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
2
100%
178
59%
3%
1.84
2.01
USD
USD
11%
1:500