İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
27 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (27.03%)
En iyi işlem:
13.44 EUR
En kötü işlem:
-14.96 EUR
Brüt kâr:
23.55 EUR (1 170 pips)
Brüt zarar:
-21.90 EUR (1 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.73 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
57.00%
Maks. mevduat yükü:
31.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
18 (48.65%)
Satış işlemleri:
19 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
0.87 EUR
Ortalama zarar:
-2.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-21.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-21.72 EUR (5)
Aylık büyüme:
1.65%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 EUR
Maksimum:
21.72 EUR (18.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.15% (21.72 EUR)
Varlığa göre:
57.14% (57.62 EUR)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
En iyi işlem: +13.44 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 578
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
İnceleme yok
