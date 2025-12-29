리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.00 × 2 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FusionMarkets-Live 1.61 × 579 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 ICMarketsSC-MT5 2.35 × 40 Coinexx-Live 2.40 × 10 GoMarkets-Live 2.45 × 29 Pepperstone-MT5-Live01 2.67 × 51 ICMarketsSC-MT5-4 2.97 × 386 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 FPMarketsSC-Live 3.15 × 146 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 GOMarketsMU-Live 3.97 × 29 FxPro-MT5 4.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 4.00 × 2 ICMarketsAU-Live 4.00 × 1 Exness-MT5Real3 4.10 × 10 RoboForex-ECN 4.25 × 319 71 더...