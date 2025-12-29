- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
27 (72.97%)
손실 거래:
10 (27.03%)
최고의 거래:
13.44 EUR
최악의 거래:
-14.96 EUR
총 수익:
23.55 EUR (1 170 pips)
총 손실:
-21.90 EUR (1 519 pips)
연속 최대 이익:
12 (1.93 EUR)
연속 최대 이익:
19.73 EUR (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
58.05%
최대 입금량:
31.00%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
0.08
롱(주식매수):
18 (48.65%)
숏(주식차입매도):
19 (51.35%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.04 EUR
평균 이익:
0.87 EUR
평균 손실:
-2.19 EUR
연속 최대 손실:
5 (-21.72 EUR)
연속 최대 손실:
-21.72 EUR (5)
월별 성장률:
1.65%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.02 EUR
최대한의:
21.72 EUR (18.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.15% (21.72 EUR)
자본금별:
57.14% (57.62 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.44 EUR
최악의 거래: -15 EUR
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1.93 EUR
연속 최대 손실: -21.72 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 579
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
3
91%
37
72%
58%
1.07
0.04
EUR
EUR
57%
1:500