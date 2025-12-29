- Crescita
Trade:
37
Profit Trade:
27 (72.97%)
Loss Trade:
10 (27.03%)
Best Trade:
13.44 EUR
Worst Trade:
-14.96 EUR
Profitto lordo:
23.55 EUR (1 170 pips)
Perdita lorda:
-21.90 EUR (1 519 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.73 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
57.00%
Massimo carico di deposito:
31.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
18 (48.65%)
Short Trade:
19 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
0.87 EUR
Perdita media:
-2.19 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-21.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.72 EUR (5)
Crescita mensile:
1.65%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 EUR
Massimale:
21.72 EUR (18.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.15% (21.72 EUR)
Per equità:
57.14% (57.62 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.44 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -21.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 578
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
