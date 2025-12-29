- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
27 (72.97%)
Убыточных трейдов:
10 (27.03%)
Лучший трейд:
13.44 EUR
Худший трейд:
-14.96 EUR
Общая прибыль:
23.55 EUR (1 170 pips)
Общий убыток:
-21.90 EUR (1 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1.93 EUR)
Макс. прибыль в серии:
19.73 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
58.05%
Макс. загрузка депозита:
31.00%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.08
Длинных трейдов:
18 (48.65%)
Коротких трейдов:
19 (51.35%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.04 EUR
Средняя прибыль:
0.87 EUR
Средний убыток:
-2.19 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.72 EUR)
Макс. убыток в серии:
-21.72 EUR (5)
Прирост в месяц:
1.65%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.02 EUR
Максимальная:
21.72 EUR (18.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.15% (21.72 EUR)
По эквити:
57.14% (57.62 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.44 EUR
Худший трейд: -15 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1.93 EUR
Макс. убыток в серии: -21.72 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 579
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
еще 71...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102
EUR
EUR
3
91%
37
72%
58%
1.07
0.04
EUR
EUR
57%
1:500