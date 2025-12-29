- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
27 (72.97%)
損失トレード:
10 (27.03%)
ベストトレード:
13.44 EUR
最悪のトレード:
-14.96 EUR
総利益:
23.55 EUR (1 170 pips)
総損失:
-21.90 EUR (1 519 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1.93 EUR)
最大連続利益:
19.73 EUR (4)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
58.05%
最大入金額:
31.00%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
18 (48.65%)
短いトレード:
19 (51.35%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.04 EUR
平均利益:
0.87 EUR
平均損失:
-2.19 EUR
最大連続の負け:
5 (-21.72 EUR)
最大連続損失:
-21.72 EUR (5)
月間成長:
1.65%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.02 EUR
最大の:
21.72 EUR (18.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.15% (21.72 EUR)
エクイティによる:
57.14% (57.62 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.44 EUR
最悪のトレード: -15 EUR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +1.93 EUR
最大連続損失: -21.72 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 579
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
