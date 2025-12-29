- 成长
交易:
37
盈利交易:
27 (72.97%)
亏损交易:
10 (27.03%)
最好交易:
13.44 EUR
最差交易:
-14.96 EUR
毛利:
23.55 EUR (1 170 pips)
毛利亏损:
-21.90 EUR (1 519 pips)
最大连续赢利:
12 (1.93 EUR)
最大连续盈利:
19.73 EUR (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
57.00%
最大入金加载:
31.00%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.08
长期交易:
18 (48.65%)
短期交易:
19 (51.35%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.04 EUR
平均利润:
0.87 EUR
平均损失:
-2.19 EUR
最大连续失误:
5 (-21.72 EUR)
最大连续亏损:
-21.72 EUR (5)
每月增长:
1.65%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
2.02 EUR
最大值:
21.72 EUR (18.15%)
相对跌幅:
结余:
18.15% (21.72 EUR)
净值:
57.14% (57.62 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.44 EUR
最差交易: -15 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1.93 EUR
最大连续亏损: -21.72 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 579
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
