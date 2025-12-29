- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
27 (72.97%)
Transacciones Irrentables:
10 (27.03%)
Mejor transacción:
13.44 EUR
Peor transacción:
-14.96 EUR
Beneficio Bruto:
23.55 EUR (1 170 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.90 EUR (1 519 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1.93 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
19.73 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
58.05%
Carga máxima del depósito:
31.00%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.08
Transacciones Largas:
18 (48.65%)
Transacciones Cortas:
19 (51.35%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.04 EUR
Beneficio medio:
0.87 EUR
Pérdidas medias:
-2.19 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-21.72 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.72 EUR (5)
Crecimiento al mes:
1.65%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.02 EUR
Máxima:
21.72 EUR (18.15%)
Reducción relativa:
De balance:
18.15% (21.72 EUR)
De fondos:
57.14% (57.62 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|6
|NZDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-1
|EURAUD
|2
|GBPCAD
|0
|NZDCAD
|0
|GBPAUD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|-631
|EURAUD
|84
|GBPCAD
|61
|NZDCAD
|57
|GBPAUD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.44 EUR
Peor transacción: -15 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +1.93 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -21.72 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.61 × 579
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.35 × 40
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
GoMarkets-Live
|2.45 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 51
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.97 × 386
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.15 × 146
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
GOMarketsMU-Live
|3.97 × 29
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
RoboForex-ECN
|4.25 × 319
otros 71...
